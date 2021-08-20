قتيلان وخمسة جرحى بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

2021/08/20 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب تفجير انتحاري استهدف أحد مقاهي العاصمة الصومالية، مقديشو، الخميس، بسقوط قتيلان وخمسة جرحى على الأقل، وتبنته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وشهود عيان.

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