أفغانستان بين خداع غني وتسلط طالبان

2021/08/20 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد المدنيين العزل في أفغانستان وهم يلهثون خلف الطائرات العسكرية الأميركية أو يرمون أطفالهم باتجاه الجنود هربا من حكم طالبان، فيها إدانة صارخة لكل من أوصل لهذا الواقع وهو مؤشر مرحلة سوداوية للبلاد بعدما غسل الأميركيون يدهم منها وانتقلوا لتحديات أقل كلفة وأكثر تعقيدا من حكم كابول.

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