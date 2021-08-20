غارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية لحزب الله قرب دمشق وحمص 

2021/08/20 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,-(أ ف ب) – أعلنت السلطات السورية أنّ طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، مشيرة إلى أنّ دفاعاتها الجوية “تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”، من دون أن تتّضح في الحال حصيلة الهجوم.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله إنّه بُعيد الساعة 23:00 […]

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