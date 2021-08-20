مباحثات أميركية قطرية للتطورات في أفغانستان

2021/08/20 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، بنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، د.خالد بن محمد العطية.

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