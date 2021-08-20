السعودية.. أمر عاجل بالقبض على من ظهروا في فيديو الإساءة للرسول وزوجته

2021/08/20 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول عدد من مستخدمي تويتر في السعودية مقطع فيديو يُظهر شخصين يسيئون للنبي محمد وزوجته عائشة، ما أشعل غضب رواد الموقع.

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