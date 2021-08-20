2021/08/20 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الصعود السريع مرة أخرى لحركة طالبان وإصرارهم على حكم أفغانستان مرة أخرى بما أسموه بقوانين الشريعة الإسلامية من حقنا أن نتسائل أين ذهب الإسلام؟

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