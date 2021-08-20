لعنة الإصابة في الكاحل.. هل تعود إلى نجم ريال مدريد هازارد؟

2021/08/20 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "أس" الإسبانية أن نجم ريال مدريد، إيدن هازارد، سوف يستعيد ذكريات سيئة للغاية، عندما يواجه فريقه مضيفه، ليفانتي، في إطار الجولة الثانية من "الليغا".

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