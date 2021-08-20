الطريقُ طويلٌ..طويلْ - ريتا عودة

2021/08/20 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة ُالطريق طويلٌطويل...قد يُقتل منّاآلافًاوقد يقتل ملايين.إنّما...لا أحد يقتُلُ الفكرةلا أحديغتالُ الحنين.الفكرة تتناسلُ في القلوبكما في العقولقصائدا..



قصائدا..ورودًا وبساتين .القصيدةبنتُ الحكايةوالحكايةبنت الطريقإلى الحقيقةعبرَ السنين.الحقيقة النّاصعةالمتناسلةأبا عن جدٍّعلى نكب ......





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