2021/08/20 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق ماراثون، ميلتياديس: ومن الغريب أن أثينا قامت بطرد طغوتها، ابني بيسيستراتوس، في نفس الوقت تقريبا الذي قامت فيه روما بطرد تاركينيوس.



لنفس الأسباب، وهي المعاملة السيئة للمرأة.كانت شقيقة هارموديوس، تعامل معاملة سيئة من قبل هيبارخوس، أحد أبناء بيسيستراتوس.



فقام هارموديوس بمساعدة صديقه أريستوجيتوس بمحاولة تحرير أثينا من طغوتها.



لكن لسوء الحظ، قتلا أثناء المحاولة.



هيبياس، الأخ ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصص وحواديت من العالم القديم (06) - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصص وحواديت من العالم القديم (06) - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).