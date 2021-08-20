السعودية تشتري 30 بالمئة من شركة باغاني الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة

2021/08/20 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق صندوق الثروة السيادي السعودي على شراء حصة في شركة صناعة السيارات الإيطالية الخارقة هوراسيو باغاني، وهو أحدث مؤشر على أن المملكة الغنية بالنفط مهتمة بشكل متزايد بصناعة السيارات، وفقا لما ذكر موقع "بلومبيرغ".

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