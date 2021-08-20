السعودية.. تداول فيديو إساءة لـ

2021/08/20 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر قيام أشخاص بتوجيه إساءات لـ"أم المؤمنين" عائشة زوجة النبي محمد، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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