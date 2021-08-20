قيس سعيد والأسطرة الخبيثة: من قال أنّ الغرب ضد قيس سعيد؟ - محمد عمامي

2021/08/20 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمامي لو اقتصرنا على النظرة السطحية للأمور دون الأخذ بعين الاعتبار تعقّد وخبث الاستراتيجيات والبدائل المتعددة والمتشعبة للقوى الاستعمارية عن أزمات الأنظمة الموالية لها في منطقتنا وفي بلادنا لقلنا مع القائلين: إن أمريكا تقيم استراتيجيتها الحالية على دعم الخوانجية وحلفائهم في المنطقة (تركيا وقطر) ومعاداة خصومها السياسيين (قيس سعيد وحلفائه في المنطقة (الإمارات السعودية ومصر!) غير أنّ حلفاء قيس سعيد ليسوا س ......





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