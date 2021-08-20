أمريكا و جيوش التوابع . - محمد حسين يونس

2021/08/20 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس في نهاية أربعينيات القرن الماضي و أثناء و بعد الحرب العالمية ..



و ندرة الإحتياجات ..



و المضاربة في الأقوات ..ظهرت طبقة من المستفيدين جنوا أرباحا طائلة باقل جهد ..ونمت ثرواتهم بالتجارة في مخلفات الحرب من معدات و سيارات مستعملة و ما تركه جنود الجيوش المتصارعة خلفهم ..



بحيث هجروا الطبقات الدنيا التي جاءوا منها ..



و أصبحوا ما يطلق عليهم ( أغنياء الحرب ) معظم هذه الثروات جاءت عن طرق غير شريفة ..



م ......





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