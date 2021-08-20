الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل

2021/08/20 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودي، الخميس، تنفيذ حكم القتل "حدا" بحق عبدالعزيز المالكي بقضية قتل رجل أمن وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية.

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