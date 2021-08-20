احياء ليلة الوحشة في مرقد الامام علي عليه السلام

2021/08/20 | 08:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / احيت جموع المعزين ليلة الحادي عشر من محرم " ليلة الوحشة " في مرقد امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ، في محافظة النجف الاشرف ، في ذكرى استشهاد الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام بواقعة الطف الاليمة ./انتهى5

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