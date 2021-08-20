الكشف عن هويـة احد الذين سقطوا من الطائرة الامريكية في كابول

2021/08/20 | 08:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ذكرت وسائل اعلام غربيـة :" ان احد الاشخاص الذين سقطوا من الطائرة الامريكية التي اقلعت وعلى متنها مئات المواطنين الافغان من مطار العاصمة كابول ، هو لاعب منتخب افغانستان لكرة القدم زكي انواري ".ونقلت وسائل اعلام عن مسؤولين في وحدات الاجلاء الطبية ، قولهم ان " بقايا جثة اللاعب وجدت على عجلات الطائرة العسكرية، بعد ان وصلت قاعدة العديد في قطر ".وتداولت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ، تسجيلا فيديويا مروعا لسقوط شخصين قيل انهما من الافغان الذين تعلقوا بطائرة اميركية مغادرة من مطار كابل، الاثنين الماضي ، بالتزامن مع سيطرة مقاتلي حركة طالبان على المدن والاراضي الافغانية ./ انتهى5

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