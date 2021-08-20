ميسي يخرج مبابي عن صمته

2021/08/20 | 08:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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يلتزم مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، الصمت حيال الجدل المثار حول مستقبله مع الفريق الباريسي، في الفترة الأخيرة.

بيد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أخرج كيليان عن صمته، حيث أذهل زميله الفرنسي الشاب بأدائه الممتع خلال مشاركاته في تدريبات باريس سان جيرمان طوال الأسبوع الجاري.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن مبابي معجب للغاية بما يقدمه "ليو" في التدريبات، حيث صاح كيليان وسط المران "يا زملاء..



إنه ميسي" تعبيرا عن إعجابه باللاعب الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات.

ولم يكن كيليان مبابي وحده، بل عبر الفريق الباريسي بأكمله كبارا وصغارا عن دهشتهم من قدرات ميسي، حيث قال أحد اللاعبين للصحيفة الفرنسية "كل شيء يبدو بسيطا بالنسبة له".

ولفتت الصحيفة إلى أن "وجود ميسي الهادئ غير الأجواء في باريس سان جيرمان، على الرغم من عدم محاولته استخدام الفرنسية حتى الآن والتحدث بشكل أساسي مع نيمار ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا".

كما قال مصدر بالنادي الباريسي للصحيفة ذاتها "تلوح في الأفق بوادر فريق تاريخي يمكن أن يضاهي العروض الرائعة لميلان في التسعينيات وبرشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا"

المصدر: وكالات

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