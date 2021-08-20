دعوة قضائية قد تكلف موانئ العراق ملايين الدولارات (وثيقة)

2021/08/20 | 08:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حذر النائب كاظم فنجان الحمامي من تداعيات “اخطاء التعاقدية ارتكبتها الادارات السابقة للموانئ” مع شركات التشغيل المشترك، قد تكلف الموانئ ملايين الدولارات.

وذكر الحمامي في بيان ان “شركة (نسيم العراق) المتعاقدة مع الموانئ منذ عام ٢٠١٦ لتشغيل ارصفة (٥-٦-٧) في ميناء خور الزبير، لكن الموانئ العراقية نفسها أقحمت مع شركة (نسيم العراق) طرف ثالث عام ٢٠١٩، الأمر الذي دفع (شركة نسيم العراق) الى اللجوء للقضاء العراقي العادل”.

واضاف ان “قرار الحكم سيكون لصالح الطرف المتضرر، وستكون هنالك غرامات مليونية بالدولار ستدفعها الموانئ بموجب القرار الذي ستصادق عليه محكمة استئناف البصرة”.

واشار النائب الى |احتمال تدخل جهات رسمية (رقابية ومالية) للادلاء بشهادتها من أجل اعلاء كلمة الحق،” مبينا ” فالعقد شريعة المتعاقدين، ولا ينبغي التلاعب بفقراته الا بموافقة الطرف الآخر”.

واوضح الحمامي: “اخشى ان تتراكم الغرامات التي ستستنزف موارد الموانئ وتصادر أرباحها لصالح الغير بسبب هفوات شخصية ومزاجية ارتكبها البعض في أوقات سابقة.”

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