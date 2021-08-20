2021/08/20 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة ادخال مواد مخدرة الى البلاد.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “من خلال الإجراءات الرقابية المشددة والتفتيش الدقيق للوافدين الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر منفذ الشلامجة..



احباط محاولة ادخال مواد مخدرة الى العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر منفذ الشلامجة.. احباط محاولة ادخال مواد مخدرة الى العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر منفذ الشلامجة.. احباط محاولة ادخال مواد مخدرة الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).