غدا .. انطلاق الامتحانات النهائيـة لطلبة السادس الاعدادي

2021/08/20 | 09:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنطلق يوم غد السبت ، الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي بكافة فروعه ، للعام الدراسي الحالي 2020-2021 .وستوزع ايام الاسبوع بان يكون يوم للفرع الادبي ويوم للعلمي التطبيقي ويوم للعلمي الاحيائي، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتقليل الاعداد داخل القاعات الامتحانية .و تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية للقاعات الامتحانية، و التنسيق مع وزارة الصحة والقوات الامنية، من اجل تأمين اجراء الامتحانات .واعلنت وزارة التربية ، ان العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً، واكدت ضرورة التزام الملاكات الدراسية باخذ اللقاح المضاد لكورونا./انتهى5

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