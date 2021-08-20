بريطانيا تدرس تعليق جرعة لقاح كورونا المعززة للكبار

2021/08/20 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تدرس بريطانيا تعليق طرح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن يزيدون على 50 عاما، وقصر الأمر على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.فقد ذكرت صحيفة “التليغراف” البريطانية، أمس الخميس، أن […]

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