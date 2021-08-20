المنافذ الحدودية تضبط 'خشخاشا' عند مسافر عراقي.. وتنشر صورته

2021/08/20 | 09:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، من احباط محاولة ادخال مواد مخدرة الى البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 اب 2021)، انه "من خلال الاجراءات الرقابية المشددة والتفتيش الدقيق للوافدين الى البلاد تم ضبط مواد مخدرة (خشخاش) مخبأة بحوزه مسافر عراقي قادم عبر منفذ الشلامجه الحدودي بالتعاون مع شرطة الكمارك".

واضاف البيان، انه "تم إحالة المتهم إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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