اليونامي : يجب تنفيذ اتفاق سنجار دون تأخير

2021/08/20 | 10:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق بيانا استنكارياً حول القصف التركي لمحافظة نينوى شمال العراق و خاصة قضاء سنجار اقصى الحدود العراقية السورية.ودعا اليونامي الحكومة العراقية الى التحقيق في الموضوع و أثنت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات للحفاظ على المدنيين الذين غالباً ما يكونوا ضحية لمثل هذه الهجمات.وقال، “يجب تنفيذ اتفاق …

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