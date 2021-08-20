2021/08/20 | 10:05 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي24 – بغداد اصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق بيانا استنكارياً حول القصف التركي لمحافظة نينوى شمال العراق و خاصة قضاء سنجار اقصى الحدود العراقية السورية.
ودعا اليونامي الحكومة العراقية الى التحقيق في الموضوع و أثنت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات للحفاظ على المدنيين الذين غالباً ما يكونوا ضحية لمثل هذه الهجمات.
وقال، “يجب تنفيذ اتفاق …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونامي : يجب تنفيذ اتفاق سنجار دون تأخير) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ودعا اليونامي الحكومة العراقية الى التحقيق في الموضوع و أثنت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات للحفاظ على المدنيين الذين غالباً ما يكونوا ضحية لمثل هذه الهجمات.
وقال، “يجب تنفيذ اتفاق …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونامي : يجب تنفيذ اتفاق سنجار دون تأخير) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونامي : يجب تنفيذ اتفاق سنجار دون تأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).