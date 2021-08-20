ارتفاع غير مفرح للنفط.. الحفاظ على خسارة اسبوعية لأكثر من 5%

2021/08/20 | 10:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لكنها ما تزال في طريقها لخسارة أسبوعية تزيد عن 5 ٪ حيث أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات ارتفاع في متغير دلتا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

كما أثر النفور الواسع للمخاطرة بين المستثمرين على النفط حيث قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفكر في خفض التحفيز هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة ، 40 سنتًا أو 0.6٪ إلى 64.09 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 2.7٪ يوم الخميس.



ارتفع عقد أكتوبر الأكثر نشاطا 39 سنتا أو 0.6٪ إلى 63.89 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.77 دولاراً للبرميل بعد أن هبطت 2.6 بالمئة يوم الخميس إلى أدنى مستوى إغلاق منذ مايو أيار.

وفرضت الصين قيودًا جديدة من خلال سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع فيروس كورونا ، مما يؤثر على سلاسل الشحن والإمداد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودًا متبادلة على سعة الطيران.

وفي الوقت نفسه، أدى تفشي متغيرات دلتا في أستراليا ونيوزيلندا إلى عمليات إغلاق صارمة.

ومن المقرر أيضًا أن يؤدي اقتراب نهاية موسم ذروة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ونهاية العطلة الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة إلى استنزاف الطلب على النفط.

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