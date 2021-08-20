مُني إمبرياليّو الولايات المتّحدة بهزيمة في أفغانستان و عاد نظام طالبان الإضطهادي إلى السلطة - شادي الشماوي

2021/08/20 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 713، 16 أوت 2021https://revcom.us/a/713/imperialists-suffer-humiliating-defeat-in-afghanistan-en.htmlو نحن نتوجّه إلى طباعة هذا العدد الجديد من الجريدة ، إنهارت حكومة أفغانستان و قوّاتها المسلّحة المواليتين للولايات المتّحدة .



و هذه الق ......





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