2021/08/20 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " 522 ، 18 ديسمبر 2017https://revcom.us/a/522/skybreak-a-party-on-the-basis-of-the-new-synthesis-en.html ( مقتطف من " العلم و الثورة عن أهمّية العلم و تطبيقه على المجتمع و الخلاصة الجديدة و قيادة بوب أفاكيان- حوار صحفي مع أرديا سكايبراك " [ ترجم منه شادي الشماوي فصولا نشرها على صفحات الحوار المتمدّن و ضمن كتاب " العلم و الثورة الشيوعيّة - فصول و مقالات من كتابات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يعنى أن نملك حزبا منظّما على أساس الخلاصة الجديدة للشيوعيّة [ الشيوعيّة الجديدة ] و ما الفرق الذى يحدثه ذلك ؟ - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يعنى أن نملك حزبا منظّما على أساس الخلاصة الجديدة للشيوعيّة [ الشيوعيّة الجديدة ] و ما الفرق الذى يحدثه ذلك ؟ - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).