ديالى أكثر المحافظات شحًا للمياه.. كيف استدركت مشكلة انقطاع مصدر يغذيها بـ80% من حاجتها؟

2021/08/20 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استعرضت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عدة إجراءات اتخذتها لتخفيف شح المياه في محافظة ديالى، بعد انقطاع مصدر تعتمد بايراداتها عليه بنسبة 80% من حاجتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي إن “كل معطيات السنة المائية الحالية شحيحة، حيث انخفضت الإيرادات في نهري دجلة والفرات، وكذلك في مصادر تغير دوكان ودربندخان وفي سيروان وديالى”.

وأضاف أن “محافظة ديالى أكثر تأثراً بشح المياه، لأنها من المحافظات التي يكون مصدر تغذيتها بالمياه نحو 80 % من ديالى و20 % من نهر دجلة”، موضحاً أن “الدول المنبعية تأثرت حالها حال العراق بالتغيرات المناخية من انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وضعف الغطاء الثلجي وقلة الإيرادات المائية، إضافة إلى عوامل فنية أخرى”.

وأشار الى أن “الوزارة شخصت مبكراً تأثر محافظة ديالى بشح المياه، واتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف آثارها، منها انشاء محطة ضخ لنهر الخريسان تأخذ المياه من محطة أسفل الخالص وهي من نهر دجلة، أي زيادة تعزيز ديالى من نهر دجلة”.

وأكد أن “كوادر الوزارة أمنت تعزيز المياه الى مركز بعقوبة والمناطق المحيطة بها، حيث أنجز العمل بمرحلتين، الأولى منها يشمل محطة نصب ضخ وخط إنبوبي ناقل للمياه الخام لمحطات الإسالة”، مبيناً أن “هذا الإنجاز قدم خدمة لأكثر من 450 ألف نسمة من سكان تلك المناطق”.

ولفت إلى أن “المرحلة الثانية شملت إيصال المياه لجميع محطات الاسالة في ديالى لتأمين المياه الصالحة للشرب، حيث تم حفر اكثر من 100 بئر في العديد من المناطق، لأجل تأمين المياه الجوفية والاسالة وتوفير المياه للبساتين والمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية لها، وكذلك تم اجراءات التطهير والتبطين واعمال مد أنابيب للكثير من المشاريع من اجل تسهيل وصول المياه”.

وأوضح أن “كل هذه الإجراءات هي لتخفيف اثار الشح المائي في محافظة ديالى، فضلاً عن إيصال مياه الاسالة لمحطة ٩ نيسان بقضاء النهروان في أطراف بغداد، الذي تم تأمين المياه الخام لها من نهر ديالى”.

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