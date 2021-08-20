أسعار الدولار تشهد استقراراً مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية

2021/08/20 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة، بالاستقرار في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل […]

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