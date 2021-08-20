اسعار النفط ترتفع من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر

2021/08/20 | 10:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة ، من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر ، لكنها ما تزال في طريقها لخسارة أسبوعية تزيد عن 5 ٪ حيث أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات ارتفاع في متغير دلتا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.كما أثر النفور الواسع للمخاطرة بين المستثمرين على النفط حيث […]

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