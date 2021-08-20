وول ستريت جورنال: التحذيرات الأميركية من سقوط أفغانستان بدأت منذ تموز

2021/08/20 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مراسلات سرية للخارجية الأمريكية تشير إلى أن السفارة في كابل حذرت الإدارة في واشنطن من سقوط العاصمة الأفغانية بأيدي "طالبان" منذ يوليو الماضي.

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وقالت مصادر للصحيفة، إن أكثر من 20 موظفا في السفارة الأمريكية لدى كابل بعثوا رسالة عبر القنوات السرية للوزارة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيره من كبار المسؤولين في الخارجية في 13 يوليو، كانت تحذر من احتمال سقوط كابل بعد قليل من الموعد المحدد لسحب القوات الأمريكية، أي 31 أغسطس الجاري.

وحسب المصادر، فإن الرسالة كانت تشير إلى سيطرة "طالبان" على أراض بسرعة وتحذر من انهيار القوات الأمنية الأفغانية، وتضمنت توصيات بشأن كيفية تخفيف حدة الأزمة والإسراع بعملية الإجلاء.

وقال أحد المصادر، إن الرسالة دعت الخارجية الأمريكية أيضا لاستخدام عبارات أشد في الحديث عن الفظائع التي يرتكبها عناصر "طالبان".

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرسالة السرية تمثل دليلا واضحا على أن الإدارة الأمريكية تلقت تحذيرا من موظفيها على الأرض بشأن حتمية تقدم "طالبان" والفشل المحتمل للقوات الأفغانية في التصدي له.

وأوضح مصدر مطلع للصحيفة، أن الرسالة كانت موجهة إلى بلينكن ومدير قسم التخطيط للسياسات سلمان أحمد، وأن بلينكن تلقى الرسالة واطلع عليها وعبر عن امتنانه على إرسالها إليه.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس التعليق على الرسالة المذكورة، لكنه أشار إلى أن بلينكن يطلع على كل الرسائل الناقدة ويرحب بمثل هذه الرسائل من داخل الوزارة.

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