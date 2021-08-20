المرصد: مسيرة تركية تقتل 9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قيادية

2021/08/20 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قد قتلوا جراء استهدافهم بطائرة تركية مسيرة.

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