مجموعة السبع تدعو إلى “مهمة دولية مشتركة” لمنع تصاعد الأزمة في أفغانستان

2021/08/20 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع طالبوا المجتمع الدولي اليوم الخميس برد فعل موحد إزاء الأزمة في أفغانستان لمنع مزيد من التصعيد.

وجاء في البيان الذي أصدره راب في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة “يوجه وزراء مجموعة السبع الدعوة للمجتمع الدولي للعمل معاً في مهمة مشتركة لمنع التصعيد في الأزمة بأفغانستان”.

وتتولى بريطانيا حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.

وأضاف البيان “تستلزم الأزمة في أفغانستان استجابة دولية بما في ذلك المشاركة المكثفة في القضايا الحساسة التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بالتعاون مع الأفغان، وهم الأشد تضرراً، وأطراف الصراع، ومجلس الأمن الدولي، ومجموعة العشرين، والجهات المانحة الدولية، وجيران أفغانستان بالمنطقة”.

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