حذر بايدن وطالبه بالاستقالة.. كل ما قد تود معرفته عن حادثة شاحنة القنبلة المشبوهة بواشنطن

2021/08/20 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن فلويد راي روزبيري، البالغ من العمر 49 عامًا، قاد شاحنة بيك آب على رصيف بالقرب من مكتبة الكونغرس، مدعيًا أن لديه قنبلة، قبل الاستسلام في نهاية المطاف.مراسل CNN رايان نوبلز يشرح لكم كيف بدأت المواجهة الفوضوية التي استمرت لساعات.

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