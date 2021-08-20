ضبط ثمانية اشخاص تسللوا من سوريا الى العراق

2021/08/20 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالقت مفارز الاصتخارات العسكرية، الخميس، القبض على ثمانية اشخاص تسللوا من سوريا الى العراق.وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه: “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ٢٠ احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ومن خلال الاستعانه بالكاميرات الحرارية تم مراقبة وجود تحرك لمجموعة من الاشخاص …

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