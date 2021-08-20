بلدية كربلاء تقوم بحملة كبرى لتنظيف المدينة وغسل الشوارع بعد انتهاء زيارة عاشوراء

2021/08/20 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / قامت كوادر بلدية كربلاء وعدد من المتطوعين بحملة كبرى لتنظيف المدينة وغسل الشوارع واعادة تأهيل الحدائق عقب انتهاء زيارة العاشر من محرم الحرام .و شملت الحملة رفع النفايات من الساحات الاربع التي اعدت في مركز المحافظة ، ونقلها الى موقع الطمر الصحي ، فيما قامت آليات البلدية ودائرتي الماء والمجاري بغسل الشوارع والارصفة والحدائق والاماكن التي شهدت تجمعات للزوار خلال الزيارة ./ انتهى

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