" فيس بوك وواتساب " تعدان بافتتاح مكاتب لهمـا في العـراق

2021/08/20 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عقد مباحثات مستمرة مع شركتي تطبيقات فيس بوك وواتساب العالميتين لفتح مكاتب لهما في العراق.وذكر ت الوزارة ، أن" وفداً من المسؤولين والمهندسين المختصين أجرى مباحثات قبل أشهر مع مدير المكتب الإقليمي لتلك الشركتين في دبي بخصوص انشاء مكاتب لهما في العراق يستطيع المواطنون توثيق الصفحات من خلالها"، مؤكداً أن " الوزارة مستمرة في تلك المباحثات مع شركة فيس بوك في الولايات المتحدة الاميركية ".واوضحت ، أن" الامر سيستغرق بعض الوقت ، وستكون هنالك مكاتب اقليمية لهذين التطبيقين في العراق"، مشيرا الى أن " الشركتين وعدتا بأن يكون لهما مكاتب في العراق قريباً"./انتهى5

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