الحشد الشعبي يصد تعرضا لعناصر داعش شمالي بغداد

2021/08/20 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من صد تعرضاً نفذا مسلحي داعش شمالي بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان " قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي صدت تعرضاً لعناصر داعش ضمن قاطع عمليات الطارمية شمالي بغداد.

وأضاف ان "التعرض اسفر عن إصابة احد مقاتلي اللواء واصابة جندي في الجيش قبل ان يلوذوا بالفرار الى جهة مجهولة"، مبيناً ان "قوات الحشد الشعبي وبالتنسيق مع الجيش تواصل عملياتهما في ملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه في الطارمية والمناطق المحيطة به".

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