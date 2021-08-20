الاستخبارات العسكرية تضبط عبوات وصواريخ وقنابر هاون بالأنبار

2021/08/20 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانباراعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن تمكنها من ضبط عبوات وصواريخ وقنابر هاون في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات دقيقة لمفارز شعبة استخبارات الفرقة 20- احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع -والتي أكدت وجود عبوات وصواريخ وقنابر في مخبأ بناحية القحطانية بالانبار، تم على ضوئها التنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٦٠ وقوة منه للوصول الى المخبأ وضبط عبوات وصواريخ وقنابر هاون".واضافت انه " تم العثور على 44 قنبرة هاون عيار 120 ملم، و13 عبوة ناسفة على شكل اسطوانة غاز، فضلاً عن عثورها على 10 صواريخ كاتيوشا، بالاضافة الى قذيفة عيار 155 ملم".وتابعت ان "مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعياً".

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