بالانفوغراف: تعرف على حالة الطقس منذ اليوم وحتى الاربعاء المقبل

2021/08/20 | 10:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، حالة الطقس في عموم البلاد للايام الاربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “الطقس ليوم السبت في المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، اما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، ولا يوجد تغير في درجات الحرارة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً،وكذلك لا يوجد تغير في درجات الحرارة، والرياح في الأقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س وفي الأقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

وأضاف البيان أن”يوم الاحد سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) کم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح في الأقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،وفي الأقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

وأشار إلى أن “طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) کم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح في الأقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ،وفي الأقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

ولفت إلى أن “يوم الثلاثاء سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح في الأقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، وفي الأقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) كم”.

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