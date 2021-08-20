2021/08/20 | 11:27 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 20 أغسطس 2021 | 11:26 صباحاً | عدد القراءات : 2

قيس سعيد: الإعلان عن الحكومة الجديدة في الأيام القليلة القادمة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة سيتم "في الأيام القليلة القادمة".

وجاء إعلان الرئيس التونسي خلال اللقاء الذي جمعه في قصر قرطاج بمحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وكان سعيد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة قيس سعيد المفاجئة، لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة مثيرا بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.

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