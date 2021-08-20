الاطاحة بالمسؤول الإعلامي لداعش في قاطع الكرمة شرقي الأنبار

2021/08/20 | 11:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بالمسؤول الاعلامي لداعش في قاطع الكرمة شرقي الانبار.وقالت المديرية في بيان، إن “معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة، احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اكدت وجود احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة البو خليفة بقضاء […]

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