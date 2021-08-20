2021/08/20 | 11:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، ضبط عبوات وصواريخ وقنابر في محافظة الأنبار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للمديرية، تابعه "ناس"، (20 آب 2021)، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة لمفارز شعبة استخبارات الفرقة ٢٠- احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي أكدت وجود عبوات وصواريخ وقنابر في مخبأ بناحية القحطانية بالانبار، تم على ضوئها التنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٦٠ وقوة منه للوصول الى المخبأ".

وأضاف أنه "تم ضبط بداخله:٤٤ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم ،و١٣ عبوة ناسفة على شكل اسطوانة غاز ،و١٠ صواريخ كاتيوشا ،بالاضافة الى قذيفة عيار ١٥٥ ملم".

وتابع أن "مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت بعدها برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط صواريخ كاتيوشا ومتفجرات بعملية للاستخبارات العسكرية في الأنبار (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط صواريخ كاتيوشا ومتفجرات بعملية للاستخبارات العسكرية في الأنبار (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).