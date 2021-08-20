لأول مرة بعد جنوحها.. سفينة

2021/08/20 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السفينة إيفر غيفن عبور قناة السويس لأول مرة بعد جنوحها في مارس الماضي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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