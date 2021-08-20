غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا وضمان وصول المساعدات

2021/08/20 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نداء اليوم الخميس إلى أطراف النزاع في إثيوبيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف من أجل حوار داخلي يفضي إلى تحقيق السلام.

وقال غوتيريش في بيان لوسائل الإعلام “حان الوقت لكي تدرك جميع الأطراف أنه لا يوجد حل عسكري، وأنه من الضروري الحفاظ على وحدة إثيوبيا واستقرارها، وهما أمران ضروريان للمنطقة وما وراءها”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه يطلق هذا النداء لمنح “فرصة للسلام”.

وشدد غوتيريش على أن الظروف الإنسانية صعبة للغاية، مشيراً إلى أن الملايين من الناس بحاجة إلى المساعدة وأن البنية التحتية قد دمرت وأن “اتساع رقعة الصراع قد جعلت المزيد من الناس في حالة رعب”.

وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الاتحاد الأفريقي وشركائه الإقليميين والدوليين “لدعم الشعب الإثيوبي على طريق السلام والمصالحة”.

وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اندلعت الحرب بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي، عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عملية هجومية على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي -التي حكمت المنطقة حتى ذلك الحين- بعد تصاعد التوتر السياسي خلال الأشهر السابقة ورداً على هجوم على قاعدة عسكرية فيدرالية.

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