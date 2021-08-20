2021/08/20 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة ادخال مواد مخدرة الى البلاد.وذكر بيان للهيئة، أنه “ومن خلال الإجراءات الرقابية المشددة والتفتيش الدقيق للوافدين الى البلاد تم ضبط مواد مخدرة (خشخاش) مخبأة بحوزة مسافر عراقي قادم عبر منفذ الشلامجة الحدودي بالتعاون مع شرطة الكمارك”.وأشار البيان الى أنه ” تمت إحالة المتهم إلى قاضي …

ظهرت المقالة المنافذ: إحباط محاولة ادخال مواد مخدرة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: إحباط محاولة ادخال مواد مخدرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: إحباط محاولة ادخال مواد مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).