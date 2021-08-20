وزارة الداخلية تكشف حصيلة واجابات وكالة شؤون الشرطة خلال أسبوع

2021/08/20 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلنت خلية الإعلام الأمني، حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من 12 الى 19 آب الجاري.وتضمنت الاحصائية خلال هذه الفترة القبض على 19 ارهابياً وإبطال مفعةل 60 عبوة ناسفة وحزام ناسف واحد.

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