الفيسبوك يطلق خدمة غرف اجتماع في العالم الإفتراضي

2021/08/20 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر المشاركون في غرف العمل ووركرومز حول طاولة مستديرة على شكل صور رمزية أفاتار.

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