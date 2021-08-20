الأمن العراقي يعثر على مخبأ للقنابر والعبوات والصواريخ (صور)

2021/08/20 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، من ضبط عبوات وصواريخ وقنابر في الانبار.

وذكرت الوكالة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 آب 2021)، انه "وفقا لمعلومات دقيقة لمفارز شعبة استخبارات الفرقة ٢٠- احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع -والتي أكدت وجود عبوات وصواريخ وقنابر في مخبأ بناحية القحطانية بمحافظة الانبار".

واضاف البيان، انه "تم على ضوئها التنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٦٠ وقوة منه للوصول الى المخبأ وتضبط بداخله 44 قنبرة هاون عيار 120 ملم، و13 عبوة ناسفة على شكل اسطوانة غاز، و10 صواريخ كاتيوشا، بالاضافة الى قذيفة عيار 155 ملم ".

واوضح، ان "مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

N.A

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