2021/08/20 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن جدول رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد السبت ، الحادي والعشرين من آب ، من والى مطارات البلاد ./ انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تعلن جدول رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تعلن جدول رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).