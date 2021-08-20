كل اختياراته صعبة.. رسّام يقفز من أعلى رافعة هربًا من الاشتعال أو الصعق

2021/08/20 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت لحظة "اختر سُمّك" بالنسبة لرسام عالق على رافعة تحترق، هل يحترق أم يُصعق أم يقفز؟ كان كابيرا راميرز ذو الـ23 عامًا في أعلى رافعة، عندما ارتطمت بأسلاك طاقة واشتعلت.ولأن الرافعة كانت تلامس أسلاك الطاقة، لم يستطع رجال الإطفاء استخدام الماء أو سلالمهم الهوائية.

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